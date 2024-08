Il rione Fortezza mette la freccia. Il Palio Marinaro è rossogialloverde

Una gara incredibile, un testa a testa durato per almeno otto delle dieci vasche previste. E al termine dei 4000 metri nello Stadio di Turchese, gremito da migliaia di spettatori, a prevalere è stato il rione Fortezza. Una vittoria che mancava all’armo rossogialloverde dal 2016: si tratta del 18esimo sigillo nel Palio Marinaro dell’Argentario, ottenuto con il tempo di 24,43 e a soli 6 secondi dal secondo classificato, il rione Valle. Con cui la Fortezza ha dato vita a un Palio equilibratissimo, palata dopo palata, girata dopo girata. Fino agli ultimi 800 metri, dove l’armo poi risultato vincente ha festeggiato assieme ai suoi rionali sin dallo sparo finale con il classico affondamento del guzzo, passando poi sotto al palazzo municipale dove il capitano Flavio Wongher e il suo equipaggio hanno alzato lo stendardo realizzato da Mara Scotto. Quello dell’81esima edizione del Palio, che ha visto anche la Croce arrivare in terza posizione e la Pilarella come fanalino di coda, al termine di una manifestazione colorata e piena di tifo come solo quella di Porto Santo Stefano sa regalare.

Il Palio è stato infatti più forte anche del black out di Ferragosto, che nelle prime ore del pomeriggio metteva a rischio la disputa della gara, che si è poi disputata regolarmente al termine di una giornata che, anche dal punto di vista della sicurezza, è andata via nel migliore dei modi. Solo un intervento dei carabinieri, durante i vari controlli, ha portato al fermo di un ragazzo, che è stato accompagnato in caserma in seguito a degli accertamenti. Per quanto riguarda i festeggiamenti del dopo gara, i rionali fortezzaioli sono andati avanti fino a tarda notte inneggiando i propri beniamini, che sono scesi in acqua sul guzzo Maestrale. Si tratta del timoniere Angelo Orsini, del capovoga Lorenzo Perillo, del secondo reme Tommaso Picchianti, del terzo reme Gabriele Rosi e del quarto reme Riccardo Rosi. E la festa della Fortezza non si esaurirà con il giorno di Ferragosto: è infatti in programma per il 24 agosto alle 21 la serata in onore del rione vincente, che si terrà in questo caso nel piazzale antistante la fortificazione spagnola da cui i rossogialloverdi prendono il nome. Gli eventi dedicati al Palio, inoltre, sono proseguiti anche nella giornata di ieri con la disputa della rassegna del Paliotto, dedicata gli amatori, che si sono sfidati nelle acque dello Stadio di Turchese fino alle ore serali.

Andrea Capitani