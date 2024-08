Il ricordo di René Mantovani . Le iniziative per ricordarlo

In questi giorni nella sede della Croce rossa italiana, Comitato Costa d’Argento, il presidente Michele Casalini ha incontrato Chiara Mantovani e Paola Velasco. Le due donne appartengono al Comitato spontaneo "Interventi di primo soccorso in memoria di René Mantovani". Il presidente, nel ribadire vicinanza alla famiglia, ha concordato ampio sostegno ad iniziative, che, in memoria del compianto René sempre vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto, saranno intraprese perché tragedie del mare, come quella di cui è stato vittima, non abbiano più a ripetersi. Le due associazioni torneranno ad incontrarsi per concordare nel dettaglio, fra i territori dell’Umbria e della Toscana, alcune giornate di studio, educazione sanitaria, manovre salvavita e primo soccorso.

Si potrà inoltre dare vita a una sottoscrizione da destinare ad acquisti di materiali e mezzi di Primo Soccorso. Intanto il Comune, come conferma il delegato di settore, Ivan Poccia, organizza una giornata di educazione e prevenzione per le tragedie sul mare, per i primi di settembre nella spiaggia di Feniglia. Una giornata interforze militare e con la Croce Rossa Italiana, che sarà dedicata a René Mantovani, morto l’anno scorso in estate per un tuffo da una piattaforma, che provocò la perdita di coscienza e successivo annegamento. La Croce rossa italiana, Comitato Costa d’Argento, ringrazia sentitamente la madre di Reé’, Chiara Mantovani per aver preso questa iniziativa e il Comune di Orbetello per la consueta collaborazione con la Croce rossa.