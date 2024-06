Il ricordo delle istituzioni. La generosità della gente

Il ritrovamento del cadavere di Nicolas Matias Del Rio in fondo a un pozzo di una villetta nelle campagne di Arcidosso ha scosso le comunità di Arcidosso e Castel del Piano. Nei giorni successi al ritrovamento del corpo, contemporaneamente, istituzioni e enti pubblici hanno reagito con la massima sobrietà e rispetto nei confronti della famiglia. Il Consiglio comunale di Castel del Piano, in occasione della prima assemblea, su proposta del sindaco ha osservato un minuto di silenzio per ricordare la morte di Nicolas assassinato brutalmente sull’Amiata. "La storia del corriere Nicolas – ha detto il primo cittadino di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini – ha due facce come molte di quelle che viviamo in questo periodo storico e tocchiamo con mano. Da una parte c’è la delinquenza e dall’altra ci sono coloro che cercano di vivere onestamente del proprio lavoro. Attraverso il lavoro, gli onesti migliorano la sicurezza, crescono le famiglie, radicano le loro generazioni. Per la delinquenza c’è la legge, c’è la giustizia (che deve essere rapida e severa). Alla nostra comunità, a quella che si guadagna da vivere onestamente, serve l’attenzione e le capacità di coloro che professionalmente sono impegnati a difenderci". Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora ha commentato: "La comunità di Santa Fiora partecipa al dolore della famiglia e il Comune, con la bandiera listata a lutto, testimonia l’impegno per il valore della vita, della pace e della convivenza che caratterizza il nostro paese". Le associazioni locali si stanno muovendo per aiutare la famiglia dell’uomo. La Proloco di Castel del Piano ha iniziato una raccolta fondi. "La comunità sta rispondendo positivamente – commenta Federica Terzuoli, presidente della pro loco di Castel del Piano –. Stiamo già registrando l’ingresso di bonifici, tutti i fondi saranno devoluti alla famiglia del corriere. Voglio ricordare che si può donare anche con soldi liquidi sia presso l’edicola di Piazza Garibaldi e sia presso la sede della nostra associazione". Per chi volesse contribuire può effettuare un bonifico con causale "Donazione Nicolas" al seguente iban: it58j0707572190000000200434 entro il 15 luglio. Per una raccolta fondi si sta attivando anche la Proloco di Arcidosso. Nicola Ciuffoletti