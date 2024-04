"Il quartiere Cassarello è dimenticato dall’Amministrazione"

Sandro Marrini (nella foto), consigliere comunale di FdI, denuncia lo stato di abbandono in cui versa il quartiere di Cassarello. "Per sua sfortuna – spiega Marrini – Cassarello si trova a poca distanza dal depuratore, con la ormai arcinota conseguenza che i miasmi provenienti dall’impianto avvolgono quasi quotidianamente la zona. L’area cani del quartiere è poco curata, non è illuminata e non si capisce bene da chi sia gestita. La porzione di pineta che fa da cornice all’abitato è preda dell’incuria". Gli abitanti chiedono poi da tempo la sistemazione del parcheggio di via della Pace. "Io stesso – dice Marrini – come consigliere comunale mi sono fatto portavoce delle loro richieste, che sono sempre cadute nel vuoto. Inoltre, l’illuminazione pubblica funziona a singhiozzo, con le inevitabili conseguenze per la sicurezza dei residenti, ma i controlli, da parte di una Polizia Municipale sempre più sotto organico, non sono frequenti come dovrebbero". Si tratta di un rione popolare – chiude Marrini – che rappresenta un pezzo di storia della città. I suoi residenti pagano le tasse come gli altri abitanti di Follonica e, proprio per questo motivo, meritano un trattamento più dignitoso e rispettoso dal parte del Comune".