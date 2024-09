Il progetto "Ciel’in città" sulle Mura. Alla Cavallerizza tre sculture-gioco

Altro intervento realizzato per riqualificare un’area della città, per l’esattezza le le Mura medicee. Così il progetto "Ciel’in città" arriva sul Bastione Cavallerizza con tre sculture-gioco realizzate da Stefano Corti, Fargo e Moira Ricci grazie al progetto selezionato dall’associazione "Con i bambini" nell’ambito del fondo per il contrasto la povertà educativa. L’obiettivo del progetto, che vede nell’istallazione delle opere al Bastione Cavallerizza uno dei suoi momenti più importanti, è un percorso di coinvolgimento della comunità, in particolare degli studenti delle scuole del territorio, che contrasti, attraverso l’arte, la creatività, l’espressione di sentimenti ed emozioni, la povertà educativa, il coinvolgimento dei più giovani in vari momenti di socializzazione e crescita personale. Le opere sono: "Tana! Tutti per uno", "Alvaro13", "Vorrei giocare come vuoi". Nel giardino della cinta muraria medievale si potranno apprezzare le opere realizzate ma soprattutto potranno essere utilizzate per giocare, vivere esperienze, ripercorrere anche la storia della città e due suoi personaggi più leggendari. "Siamo orgogliosi di presentare il progetto ‘Ciel’in città’ – afferma il sindaco Vivarelli Colonna insieme agli assessori Ginanneschi e Agresti – che ha permesso di esporre nuove opere d’arte al bastione ma anche di trasformarlo in uno spazio vivo inclusivo e capace di coinvolgere la comunità soprattutto i più giovani". Il progetto proseguirà oggi alle 9:30 con un evento dedicato ai ragazzi con un ritrovo in piazza Duomo attraverso un percorso in musica fino al bastione animato dalla Zastava Orkestar.

Maria Vittoria Gaviano