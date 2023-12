Il podere "La Pace" sostiene l’iniziativa ‘March of Dimes’

Podere La Pace ha sostenuto la raccolta fondi a supporto della "March of Dimes" nella lotta per tutte le mamme e i bambini a livello mondiale, svoltasi a Boston. L’intervento di Podere La Pace ha riguardato la messa all’asta di pregiate bottiglie nonché di un esclusivo soggiorno di 5 notti nella tenuta di Podere La Pace a Massa. "Il nostro intervento rientra nell’aiuto concreto che come società Benefit intendiamo prestare ad iniziative che permettano di portare un supporto reale, valorizzando il patrimonio culturale e di eccellenza vitivinicola che il nostro Paese possiede ed è apprezzato in tutto il mondo – ha iniziato Simone Maggioni, proprietario di Podere La Pace –. In precedenza, sempre a Boston, Podere La Pace aveva sostenuto con i propri vini una cena di gala per la raccolta fondi destinata alla Greater Boston Food Bank. Spero che queste iniziative siano di esempio da ripetere anche nel nostro paese. Per questo motivo, siamo aperti a valutare iniziative che enti no profit autorevoli volessero promuovere in Italia". March of Dimes è un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata a porre fine ai rischi e alla morte materna prevenibile, a porre fine alla nascita pretermine e alla morte infantile prevenibile e a colmare il divario di equità sanitaria.