Il pesce fresco si compra all’asta. La corsa per polpi, dentici e spigole

Oggi nel nuovo supermercato Conad di Castiglione della Pescaia il pesce fresco si comprerà all’asta. Dalle 9 alle 13 i pescatori del Gruppo Manno Pesca di Porto Santo Stefano "batteranno" le quotazioni di dentici e spigole, polpi e mazzancolle e quant’altro la flotta dei pescherecci ha portato a terra.

Lo spettacolo saranno le voci dei battitori e degli offerenti che si inseguiranno e sovrapporranno per conquistare al miglior prezzo il prodotto scelto.

L’esperienza pubblica dell’asta del pesce è straordinaria e avrà luogo di fronte al banco della pescheria del supermercato. Non ci sono limiti alla presenza e la durata di quattro ore consentirà la partecipazione "attiva" alle offerte e alla gara per l’aggiudicazione. " Il Gruppo Manno – dicono gli organizzatori – è leader in Italia per il pescato nazionale, è uno dei principali players europei del settore ittico. La grande esperienza garantirà una scelta vastissima di pesce di qualità e una gestione professionale dell’evento".

E nel market Conad di Castiglione (così come in quelli di Grosseto) è disponibile la nuova speciale linea di pasta fresca senza glutine, prodotta da Pastai in Maremma, l’azienda di Roberto Delli. Fino al 31 agosto, sarà applicato uno sconto del 30% sui diversi tipi di pasta gluten free, tra i quali gli gnudi, pici e tortelli ricotta e spinaci.