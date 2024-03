Il Pd: "Isolani ma non isolati"

"Isolani ma non isolati, per un trasporto marittimo sicuro ed efficiente". Il segretario del circolo Pd del Giglio Guido Cossu, in una lettera indirizzata a tutte le autorità marittime competenti oltre che alle compagnie Toremar e Maregiglio, interviene chiedendo di impegnarsi ad adottare ogni iniziativa per mantenere e assicurare un trasporto marittimo sicuro ed efficiente". Con l’istituzione di un tavolo programmatico, aperto alle associazioni e ai cittadini, che proponga soluzioni su orari qualità dei servizi, alla luce della inadeguatezza dei mezzi di trasporto operanti sulla tratta Giglio-P.S.Stefano. "Con l’impegno – dice Cossu –di attuare il progetto di una nuova o adeguata unità che sia al passo con i livelli di confort e sicurezza della navigazione. In conclusione, chiediamo una nave più sicura perché rappresenta l’unica ‘strada’ che ci lega al resto del mondo. L’alternativa è l’abbandono della nostra meravigliosa Isola".