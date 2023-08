Il Pd: "Il Freccia Bianca a Follonica, Rfi esca allo scoperto"

"La stazione di Follonica ha necessità di fermate del Freccia Bianca". Lo scrive il Pd Follonichese. "Ringraziamo il deputato Marco Simiani (nella foto) che si è interessato alla vicenda con un’interrogazione. Una necessità urgente e non più rimandabile non solo per veicolare il turismo soprattutto quello internazionale proveniente da Pisa grazie all’aeroporto e da altre regioni, ma anche per i numerosi pendolari che dalla nostra città possono raggiungere e fruire di questo servizio che collega le città in modo rapido ed efficiente abbattendo i tempi e favorendo il pendolarismo affichè questo tassello di collegamenti possa aiutare in quota parte la permanenza di molti nostri concittadini e concittadine potendone attrarre dei nuovi". "Ci siamo attivati su più canali locali e nazionali per attuare questa iniziativa nella nostra città – chiude il Pd – noi ci faremo trovare sempre presenti ed al fianco delle iniziative atte a valorizzare e rilanciare Follonica. La palla passa a Rfi".