Il parco "Alda Merini" è realtà: "Uno stimolo per tutte le donne"

Intitolato alla poetessa Alda Merini il parco di via Salceta a Follonica. La targa rientra nel progetto della Commissione Politiche di genere Follonica per dare maggiore visibilità alle donne nell’ambito della toponomastica, intitolando spazi pubblici non ancora individuati a figure femminili di rilievo nel campo della politica, della scienza e della letteratura. E’ stata dunque una grande festa. Il Comune di Follonica, su proposta della Commissione per le politiche di genere che ha presentato il progetto, ha voluto dare maggiore visibilità alle donne nell’ambito della toponomastica, intitolando spazi pubblici non ancora individuati a figure femminili di rilievo nel campo della politica, della scienza e della letteratura. "Sorridi donna, sorridi sempre alla vita", c’è scritto nella targa scoperta dal sindaco Andrea Benini e dall’assessore alle politiche di genere Francesco Ciompi.

"Con questo progetto è stata ripensata la toponomastica cittadina – inizia Francesco Ciompi – in modo da rendere più equi ed equilibrati i rapporti di genere, con l’impegno ad intitolare aree pubbliche a figure femminili che abbiano avuto un ruolo decisivo ed importante nella vita pubblica e culturale del nostro paese". "La toponomastica cittadina è un ponte tra passato e futuro che ci aiuta a preservare la memoria – commenta l’assessora Mirjam Giorgieri – e può essere da stimolo per vedere come modelli anche le figure femminili. Per questo è molto importante portare avanti progetti come questo".

"L’intitolazione del parco ad Alda Merini conclude il progetto della Toponomastica al Femminile che ha visto incrementare le vie e gli spazi cittadini dedicati a figure di donne che si sono distinte nelle arti, nella scienza, nella letteratura e nella politica – dice la presidente della Commissione per le politiche di genere, Chiara Marchetti –. Con la poetessa Alda Merini, siamo a 12 donne che verranno ricordate nello spazio pubblico follonichese e ringrazio l’amministrazione comunale per aver voluto celebrare questo evento proprio l’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Quasi sempre vediamo vie con nomi di uomini, in una sorta di cancellazione della donna dalla storia, con questo progetto ci rivolgiamo soprattutto alle prossime generazioni di donne e ragazze che, leggendosi e ritrovandosi, saranno più pronte a prendere coscienza del loro valore e del ruolo che possono avere nella società".