Il palio marinaro piange. Renzo ’Paperino’ Fanciulli

MONTE ARGENTARIOSe n’è andato uno dei ’pezzi da 90’ del Palio Marinaro dell’Argentario, ma non solo. La comunità di Porto Santo Stefano piange Renzo Fanciulli, detto ’Paperino’, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì a 75 anni a causa di una lunga malattia. Una vita dedicata al mare, sia per il suo lavoro di marittimo che, soprattutto, per la manifestazione di Ferragosto, tanto da ricevere dal Comune, nel 2015, il premio del Guzzo D’oro. Un personaggio che, nel tempo, si è prodigato per la buona riuscita della manifestazione. "Il suo impegno, la sua passione e il suo amore per la nostra comunità e per questa tradizione resteranno sempre nei nostri cuori – lo ricorda l’Ente Palio –. Anima vera del Palio Marinaro dell’Argentario, prima come agonista, poi come dirigente e infine come collaboratore esterno, un vero fortezzaiolo doc (anche il rione lo ricorda con una bella foto con lo stendardo alzato, ndr), premiato anche con il Guzzo d’Oro nel 2015. Ricordiamo anche il grosso impegno umano e morale nel volontariato locale e Unitalsi. A familiari e amici va il nostro più sentito cordoglio in questo momento di grande dolore, grazie di tutto Renzo". Tra le tante cose è stato anche consigliere comunale di maggioranza, mentre l’impegno con il volontariato, per ’Paperino’, era imprescindibile. Proprio l’Unitalsi lo ricorda con un bel pensiero. "Un amico che ha condiviso per decenni un cammino comune di attenzione, tensione e servizio al prossimo – dicono –. Renzo era per tutti noi dell’Unitalsi una persona speciale. Non si tirava mai indietro quando c’era qualcuno in stato di bisogno, quando c’era da lavorare. A lui ’fare il bene’ non bastava, bisognava farlo bene. Il Monte, un’esperienza che viveva con straordinaria partecipazione come responsabile tecnico organizzativo, così come il servizio nella Confraternita di Misericordia era per lui il primo campo di prova. E poi il suo amore per la nostra terra, per quel mare che è parte integrante della vita di ogni santostefanese, per il Palio Marinaro e per tutte le iniziative sportive e culturali, bicicletta, corsa, ballo, rione Fortezza e così via. Giusto ricordarlo per quello che era: una persona speciale". Le esequie si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano.Andrea Capitani