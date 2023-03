"Il nostro amato Harry Potter" Meglio leggere o guardare lo spettacolo?

Un ragazzo di dieci anni al quale sono morti i genitori, dato in affidamento agli zii. All’undicesimo compleanno spedirono una lettera con l’iscrizione alla scuola. Gli zii non accettarono di mandarlo e le lettere le bruciavano. Hagrid portò Harry alla Gringot e lui scoprì la sua eredità. Alla stazione incontrò una signora con figli che andavano ad Hogwarts. Arrivati sul treno Harry conobbe Ron ed Hermione. Poi scoprì che nel castello giaceva la pietra filosofale... Spesso il film è migliore del libro e la narrazione si alleggerisce. Nei film non è possibile soffermarsi su tutti gli elementi della trama, trattati in modo superficiale o eliminati ma si vede tutto; nel libro è necessaria la bravura dello scrittore per descrivere luoghi e personaggi e permette di viaggiare con la fantasia; nei film tutto è pensato dal regista. Il suo occhio attento dà vita al film rendendo reale, più bella, più suggestiva la narrazione. Gli attori si immedesimano, migliorando il personaggio e, se curato, permette di migliorare le scene, ma nel libro non è possibile poiché ci sono parti che nel film non hanno messo per determinati motivi. Il risultato dipende dalla bravura del regista o dello scrittore.