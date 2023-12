Il museo degli Organi fa il pieno. Ottime recensioni su Tripadvisor

È qualcosa di unico in ambito non solo locale ma nazionale il museo degli "Organi Santa Cecilia" perché raccoglie oltre ad una serie innumerevoli di strumenti anche la passione del suo creatore che lo ha costruito dal nulla, il professor Lorenzo Ronzoni. Non è un massetano ma un modenese che si è trasferito ormai da tanti anni nella Città del Balestro e lì, coltivando la sua passione per la musica e in particolare per organi e pianoforti o "fortepiano" ha messo su con le proprie mani un museo unico nel suo genere dove si trova anche un laboratorio nel quale restaura e rimette in funzione questi strumenti, li fa in qualche modo rinascere. Il Museo si trova nel complesso di San Pietro all’Orto, a suo tempo Chiesa e dove più recentemente si trovavano le scuole elementari, in Corso Diaz nel Terziere di Cittannova ed è frequentato da moltissimi visitatori che non possono trattenere lo stupore entrando in un ambiente curato e generalmente accompagnati proprio da Ronzoni che non risparmia spiegazioni e dettagli, quasi trasportando chi vi si reca, in un mondo passato, raccontando particolari con spiegazioni curate e ricche, facendo calare quasi la persona in un’altra epoca. La testimonianza di tutto questo non è solo un’impressione soggettiva ma è testimoniata dai numerosi commenti positivi lasciati su Tripadvisor dai visitatori. Si va da "Un gioiello da non perdere" a chi ci è "capitato per caso, di ritorno dal giro delle torri, ho avuto modo di conoscere Lorenzo Ronzoni, patron dell’iniziativa, uomo colto e combattivo, socievole e attento a condividere le sue conoscenze con i visitatori del suo museo". E in questi giorni gli spettatori stanno aumentando a dismisura.