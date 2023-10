"Il mistero della torre". Incontro con Luca Crovi

È in programma sabato alle 17, alla biblioteca "Gaetano Badii" di Massa Marittima un incontro con Luca Crovi, autore del romanzo "Il mistero della torre del parco e altre storie". Luca Crovi è un giornalista e scrittore italiano noto per i suoi contributi al genere giallo e noir, autore di saggi sulla storia del giallo e di diversi romanzi. Le storie di Crovi sono ambientate nella Milano degli anni venti e trenta, dove fanno da sfondo il fascimo e la mala. Protagonista è il commissario Carlo De Vincenzi, il poliziotto di culto del giallo italiano creato da Augusto De Angelis a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta. Le storie si ispirano a fatti realmente accaduti e le trame delle sue opere sono arricchite da numerosi episodi storici e leggende riguardanti edifici e monumenti, che accompagnano il lettore in un viaggio nel tessuto urbano del passato, toccando luoghi speciali che non hanno perso il loro fascino. Luca Crovi sarà intervistato dallo scrittore maremmano Carlo Legaluppi e dalla direttrice Roberta Pieraccioli.