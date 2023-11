Il medioevo e i tesori di Massa Marittima. Visita guidata nella storia del potere

Alla scoperta delle impronte lasciate dal Medioevo per scoprire l’affascinante storia di Massa Marittima. È questo il senso di un’originale escursione guidata nel nord della Maremma. Domenica è in programma una visita guidata organizzata da ConfGuide e come titolo ha "Lo straordinario Medioevo e l’avvincente parabola della Repubblica di Massa di Maremma". L’appuntamento è alle 15, davanti alla cattedrale. A dare qualche cenno storico dell’importante passato di Massa Marittima è Fabiola Favilli, presidente di ConfGuide Confcommercio. "Citata per la prima volta in un documento del 973 d.C., Massa Marittima ha avuto un grande sviluppo nel periodo medioevale – spiega Fabiola Favilli –. Il focus della visita sarà la nascita e l’ascesa economica della città, nonché i gloriosi anni della Repubblica di Massa di Maremma, in cui furono realizzati dai più grandi artisti del tempo molti dei monumenti e delle opere d’arte ancora presenti". "La Cattedrale, gli edifici della magnifica piazza, le mura, le miniere, le famiglie nobili, i rapporti politici e militari con le Repubbliche di Pisa e di Siena, i tradimenti e le alleanze. Questi – dice la guida – saranno gli ingredienti di un pomeriggio a diretto contatto con il fascino della storia e con la bellezza dell’antica Massa Marittima".

La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 338-5623163. Il costo della visita è di 10 euro.