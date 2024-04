Il libro di Fusi e un documentario da Oscar

Un doppio evento organizzato dal Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica in collaborazione con il Museo Magma di Follonica. Si parte dalla presentazione che vedrà protagonista il giornalista Flavio Fusi, per trent’anni inviato della Rai in tutte le più importanti crisi internazionali, corrispondente da New York e Buenos Aires, conduttore e commentatore del Tg3. Il nuovo libro scritto dal giornalista "La ballata delle frontiere" sarà presentato alle 18 nella Sala Fantasmi del Museo Magma di Follonica. L’evento sarà a ingresso libero e gratuito senza prenotazione e sarà moderato dalla giornalista Lina Senserini. Il libro fa atterrare in un pianeta di "incubi a bassa intensità" che poi deflagrano, come a Gaza, odio e rancore con vista sul Mediterraneo. Le testimonianze frammentarie degli ultimi, le minuscole storie personali ma emblematiche, mai registrate dalle cronache in primo piano, si mescolano alla descrizione dei fatti e dei luoghi e ai ricordi in un racconto periferico e avvolgente fino alla frontiera delle frontiere. La giornata si concluderà con la proiezione in anteprima provinciale di "20 giorni a Mariupol", vincitore pochi giorni fa del Premio Oscar 2024 per il miglior documentario e realizzato da Mstyslav Chernov. Si terrà alle 21,30 nella Sala Tirreno in via Bicocchi 53. Per partecipare è necessario prenotare al 339/3880312.