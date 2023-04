Il Laboratorio Riformista appoggia Roberto Cerulli

Il Laboratorio Riformista sbarca a Porto Santo Stefano e Porto Ercole e appoggia il candidato Roberto Cerulli. Il gruppo civico, nato alcuni anni fa a Orbetello, si allarga anche ai comuni che rinnovano la propria giunta. Ieri mattina è stato presentato ufficialmente il Laboratorio Riformista di Porto Ercole, che segue quello di Porto Santo Stefano, che ha come responsabile Mauro Cerulli e come membri dell’assemblea Giancarlo Cerulli, Carlo Pellegrino e Baldino Rosi, con altri nomi che si aggiungeranno a breve. Responsabile portoercolese è invece Lorenzo Fusini, con gli altri membri Angelo Nieto, Erasmo Costagliola, Anselmo Costagliola e Guglielmo Scotto. Presente alla conferenza Alessandro Fommei, responsabile del Laboratorio Riformista di Orbetello. "Siamo nati a Orbetello alcuni anni fa come difesa del presidio ospedaliero – ha sottolineato –. Siamo un’organizzazione civica, non chiediamo posti nella lista e assessorati e favoriamo l’adesione di cittadini, che hanno a cuore le problematiche locali e non gli interessi personali, ma spesso i partiti si ricordano dei cittadini prima delle elezioni per chiedere i voti. Inoltre non possono far parte del Laboratorio i dirigenti di partiti, non esistono tessere per aderire e ci autofinanziamo. Insomma, ci rifacciamo a valori e ideali progressisti e riformisti. Appoggiare un candidato non significherebbe non essere autonomi. Nel corso dell’anno monitoriamo l’andamento del programma perché rispondiamo ai cittadini e all’interesse della comunità. Siamo critici anche verso chi è vicino ai nostri ideali".