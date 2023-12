"Il Grande Show". Capodanno in piazza Dante

Countdown in piazza per Capodanno. Piazza Dante dalle 21 diventerà il palcoscenico eccezionale di "Il Grande Show, Capodanno in Piazza", lo spettacolo che saluterà il nuovo anno tra musica, coreografie, effetti speciali e giochi di luce. L’evento è organizzato da Afma, associazione che si è aggiudicata il bando promosso dal Comune. Ad aprire la serata sarà la giovane band rock e indie pop, i "Revue", poi sul palco l’energia dei cinque ballerini e dei dieci musicisti di "Icons" con le Hit degli anni ’90. Prima del rintocco della mezzanotte il presentatore Carlo Sestini condurrà gli ultimi minuti di quest’anno per poi brindare all’anno nuovo con l’augurio del sindaco e della giunta. Dopo il conto alla rovescia, Andrea Mattei di radio M2o girerà la manopola del remix per festeggiare alla grande il nuovo anno. Ieri il Capodanno in piazza è stato presentato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dall’assessore alla cultura Luca Agresti, dall’organizzatore dell’evento Massimiliano Terrazzani di Afma, Irene Tortora di Icons e Carlo Sestini. "Non vedo l’ora – ha detto entusiasta il sindaco Vivarelli Colonna –. Questo San Silvestro promette di essere il più scoppiettante di sempre, si festeggerà in piazza fino alle due di notte". Per l’assessore Agresti questo Capodanno sarà "intergenerazionale, coinvolgendo le persone di tutte le età". "Abbiamo pensato – dice – che la piazza possa essere un elemento importante per passare un momento in comunità. Un evento che ha tutti gli ingredienti per essere coinvolgente interessante". "Auguriamo a tutti un Natale sereno e un anno nuovo ricco di successi, salute e realizzazioni – hanno detto sindaco e assessore –. Auspichiamo che il prossimo anno sia caratterizzato dalla solidarietà e dalla crescita". "Questo evento è una grande sfida da percorrere – dice Terrazzani – il nostro scopo è divulgare la musica giovanile e del territorio. C’è grande attesa". "Sarà un’esplosione di energia,non vedo l’ora di vedervi scatenare" dice Irene Tortora. "Sarà uno spettacolo che i grossetani non hanno mai visto, un susseguirsi di grandi momenti" chiude Carlo Sestini.

Maria Vittoria Gaviano