Il grande cuore di Conad: "Il Sole" riapre la mensa per i ragazzi con disabilità

Le persone con disabilità che frequentano le attività diurne nella Fondazione Il Sole potranno nuovamente usufruire dei pasti caldi cucinati in loco, grazie alla riapertura della mensa interna. Questo importante risultato è stato reso possibile dal contributo economico dei Supermercati Conad di Grosseto.

"La mensa era stata chiusa durante le restrizioni imposte dal covid – spiega il presidente della Fondazione Il Sole, Marco Scandroglio – e non era stata più riaperta per gli eccessivi costi di gestione. La chiusura prolungata ha comportato disagi per i disabili e per le loro famiglie, che per diverso tempo hanno dovuto preparare a casa i pasti da asporto per i loro figli. Ci siamo allora rivolti a diversi Enti che hanno accettato di aiutarci tra i quali Conad, che con il suo sostanzioso contributo di 5mila euro, è stata decisiva per consentire la riapertura della mensa, a partire dal mese di febbraio. L’importo ci permetterà di coprire i costi della spesa per tutto l’anno esclusi i due mesi di luglio e agosto in cui i ragazzi iniziano i soggiorni estivi pranzando nello stabilimento balneare. In più, oltre alle 500 euro al mese per la spesa, Conad garantirà alla Fondazione uno sconto del 20% sui prodotti acquistati".

"Conad è da sempre vicino alle esigenze del territorio ed in particolare delle persone più bisognose – dice Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto –. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo a una realtà così importante come la Fondazione Il Sole, che svolge un servizio fondamentale per la nostra comunità".