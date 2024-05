Il giorno della scelta. Malotti, oggi la decisione

In occasione della presentazione della finale contro il Tau Altopascio il direttore generale Filippo Vetrini aveva dichiarato che "per la questione di mister Malotti nei primi giorni della prossima settimana ci sarà la risposta da parte sua". Oggi, dunque, potrebbe essere il giorno buono: il tecnico fiorentino, che ha fatto molto bene sulla panchina del Grifone, dovrebbe dare la risposta: o fare l’allenatore professionista nel Grosseto o proseguire la propria attività imprenditoriale. Intanto la società biancorossa è già al lavoro per la prossima stagione. Dopo quella di Fregoli ieri è arrivata la firma di un altro giovane. Francesco Violante, infatti, ha sottoscritto il primo contratto di lavoro sportivo che lo lega alla società del Grifone fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista, classe 2006, è salito alla ribalta in prima squadra con 5 presenze ed una rete, Un altro passo della società del patron Gianni Lamioni verso l’obiettivo della valorizzazione dei giovani sul territorio maremmano. Ed in tema di ripescaggio, tema all’ordine del giorno, ecco la lista ufficiale dei club che hanno diritto ad essere inseriti nella lista per eventuali ripescaggi in serie C. La graduatoria: 1° Siracusa 2,38, 2° Ravenna 2,06, 3° L’Aquila 2, 4° Nardò 1,91, 5° Grosseto 1,85, 6° Desenzano 1,81, 7° Romanina 1,79, 8° Vado 1,71, 9° Campodarsego 1,60. Un altro argomento di discussione del calcio estivo tra gli sportivi ed i tifosi che si ritrovano in questi giorni a Roselle nella "Tana del Grifone".