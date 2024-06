"zuccheri d’arte"

L’azienda di torrefazione follo- nichese Damoka, dal 2019 ha avviato un progetto "Damoka incontra l’arte", nominando all’interno del suo staff un direttore artistico d’eccezione, il maestro Giuliano Giuggioli, al quale è stata affidata la gestione della rassegna. E così dopo artisti del territorio, nel 2024 l’artista dell’anno è Xixi Wang, un’artista cinese che prima per studio e poi per amore ha scelto l’Italia, o meglio la Maremma, come seconda casa. E come vuole la tradizione Xixi ha realizzato un’opera alla Damoka: da quella e da altre sue 15 opere sono stati create 16 bustine di zucchero, circa un milione e mezzo di pezzi, che entrano di diritto nella collezione della torrefazione, nei bar, ristoranti e nelle case di tutti gli amanti del caffè.