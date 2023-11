Il giorno della Colletta Alimentare. Ecco i punti vendita che partecipano

Oggi è il giorno della Colletta Alimentare. Tanti volontari saranno davanti ai supermercati a proporre il gesto più semplice di carità: donare del cibo per chi è in difficoltà. L’attività della Fondazione Banco Alimentare svolge, per tutto l’anno, attraverso 21 Associazioni Banco Alimentare distribuiti sul territorio nazionale.

A tutti coloro che faranno la spesa sabato i volontari, muniti di un pettorale riconoscibile e coordinati da un capo equipe, distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita, il cliente acquisterà i prodotti che desidera donare e li consegnerà ai volontari che provvederanno ad inscatolarli. La Colletta si svolgerà in 31 punti vendita della provincia: la Coop di via del Commendone (Maremà), Aurelia Antica e di via Inghilterra, la Pam di via del Sabotino, le Carrefour di via Einaudi, di via Scansanese e via Giovanni XXIII, le Conad di via Senegal, via Clodia e via Scansanese, l’Emi di via Aurelia nord, l’Eurospin di via Aurelia Nord e di via Teano, la Lidl di via Stati Uniti e Penny Market di via Aurelia Nord in Grosseto; la Coop di via Chirici, la Lidl di via Amendola e la Conad di via Litoranea a Follonica; le Coop di Massa Marittima, di Bagno di Gavorrano, di Albinia, di Orbetello e di Scansano; la Coop e l’Eurospin di Castiglione della Pescaia, le Carrefour di Porto Santo Stefano, Albinia, Pitigliano, Capalbio Scalo e Manciano, l’Eurospin di Castiglione della Pescaia e di Castel del Piano.