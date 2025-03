"Il gigante nascosto" si vede da "Qb"

Riprendono alla libreria "Qb", in via Colombo, le proiezioni di "Montanaria", la rassegna promossa da Clorofilla e Cai Grosseto con il sostegno dell’otto per mille della Chiesa Valdese. Oggi alle 21 proiezione di "Caveman – Il gigante nascosto" di Tommaso Landucci.

Presentato alle ’Giornate degli Autori’ della Mostra del Cinema di Venezia e al Festival dei Popoli nel 2021, il documentario è incentrato sulla figura dello scultore, spelologo e fotografo Filippo Dobrilla, scomparso nel 2019. Dobrilla è stato in grado di unire la sua arte di scultore e la sua passione per la speleologia nella sua opera Il gigante dormiente, calandosi nell’abisso di una cavità rocciosa delle Alpi Apuane, a 650 metri di profondità, per lavorare il marmo all’interno di una grotta.

Questo luogo, oscuro e inaccessibile, ha protetto il segreto di una passione giovanile per un compagno di esplorazioni speleologiche consumata nell’intima oscurità della caverna. Anche dopo la fine di quell’amore, Filippo ha continuato a calarsi nell’abisso per lavorare alla sua scultura più ambiziosa. Nel bel mezzo del nulla, se non l’aridità della pietra, Dobrilla ha lavorato per trent’anni al suo capolavoro, che difficilmente può essere visto dall’occhio umano. Il gigante riposa nei meandri della terra, in una grotta che non può essere raggiunta da chiunque.