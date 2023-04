Il gemellaggio con la contrada della Giraffa

Oggi si rinnova, dopo cinquanta anni, il patto di amicizia fra il popolo della Imperiale Contrada della Giraffa e il popolo di Sovana. Una dichiarazione di reciproca amicizia che ha radici molto lontane, infatti si richiama al patto sottoscritto nel 1413 fra i Priori e i Governatori della Repubblica di Siena e gli ambasciatori di Sovana. Ma da dove nasce il recente rapporto tra la contrada senese e la comunità di Sovana?L’evento è stato voluto da Benedetto Bargagli Petrucci, figlio di Guido, che possedeva una tenuta a Sovana. Nel 1973, durante il Palio di Provenzano, una grande gruppo proveniente da Sovana andò in visita a Siena, partecipando alla sfilata storica. Quello stesso anno, in ottobre, la comparsa della Giraffa vittoriosa del Masgalano, visitò Sovana, dove venne, in quell’occasione, stipulato un patto di amicizia tra i priori e governatori della Repubblica di Siena e gli ambasciatori di Sovana, come del resto riporta una storica pergamena che immortala quel momento. Per rinnovare questo patto oggi è previsto un programma a partire dalle 11.30 in piazza del Pretorio a Sovana che prevedono, le sbandierate degli alfieri e la sfilata delle comparse della Imperiale Contrada e l’incontro con il popolo di Sovana. L’evento è organizzato dalla Associazione sociale e culturale Sovana Aperta.