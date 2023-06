Il futuro della Provincia Talk show con Limatola Si parla di politica, turismo e ambiente

E dopo il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il talk show alle Terme Marine Leopoldo II, domani alle 18.30 ospiterà presidente della Provincia Francesco Limatola che si sta imponendo all’attenzione politica maremmana come punto di riferimento del centrosinistra.

Francesco Limatola, si è perfettamente calato nel nuovo ruolo, convinto, lo ha detto tante volte, che la Provincia non è un ente di "serie B" ma che va valorizzata fino magari a tornare al passato, ridandole la dignità che merita per ruolo e funzioni e facendo in modo che chi la guida sia espressione di una scelta fatta dai cittadini.

Succederà già con l’elezione del nuovo presidente? Il talk show servirà proprio a questo, ovvero a cercare di capire quale possa essere il futuro reale dell’ente e cosa ne pensa lo stesso Limatola con il quale si farà il punto anche sulla sua futura presenza in politica. Magari, chissà, potrebbe anche ripresentarsi come candidato non espressione dei sindaci e dei consiglieri, ma del "popolo sovrano" e dare continuità al lavoro già iniziato. Sicuramente interessante sarà ascoltare il "Limatola pensiero" su come rilanciare l’Amministrazione provinciale.

L’ospite, anche come sindaco di Roccastrada, consentirà pure di parlare di politica amministrativa, di confronto corretto auspicabile, tra maggioranza e opposizione e magari anche di scendere su temi che riguardano, come è giusto quando si incontrano amministratori locali, problemi ma anche prospettive del territorio. Per esempio la viabilità, la necessità di creare lavoro, la sostenibilità ambientale, non come penalizzazione ma come risorsa per una provincia che nell’ambiente ha la sua principale ricchezza.

Hanno scelto la Maremma grandi gruppi (Iren, Crozza) ma sono solo esempi, che sicuramente porteranno vantaggi al futuro che la Maremma si accinge ad affrontare e che è fatto non solo di turismo e agricoltura ma anche di attività economiche, come l’industria e il polo di Scarlino ne sono una testimonianza, l’artigianato di qualità che ha un legame inscindibile con la tradizione, il commercio "orientato" che non teme concorrenza perché rappresenta un valore aggiunto anche sotto l’aspetto sociale.

E Limatola lo conferma: "Possiamo, insieme, migliorare il futuro dei nostri figli. Come? Stando attenti al quotidiano, alle necessità che ha la nostra comunità, che hanno tutti i cittadini, seguendo le attività delle nostre imprese che producono ricchezza e occupazione, ascoltando chi ha idee e intende collaborare per la crescita della Maremma".

Non mancheranno certo, domani pomeriggio, spunti per rendere interessante l’incontro al quale tutti i cittadini sono invitati. Ingresso e parcheggio, e il general manager delle Terme Marine Leopoldo II e dell’Hotel Granduca lo sottolinea di nuovo, come al solito, sono liberi e gratuiti. "E ogni partecipante – dice – sarà benvenuto".