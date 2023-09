Il Fit Festival. Città "invasa" dagli sportivi

Presentato il Fit festival, l’evento internazionale dedicato allo sport promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Asd CrossFit Ffa. Presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il consigliere comunale Andrea Vasellini e Antea Longo. L’evento si svolgerà sabato e domenica e avrà come location il centro storico cittadino e La Fattoria La Pincipina. Quest’ultima sarà la cornice per i 100 atleti internazionali che si sfideranno in una competizione di crossfit con work out creati dal direttore tecnico e organizzatore dell’evento Antea Longo.

"Penso – dice Longo – che lo sport sia fondamentale, crea benessere. Da molto tempo questa manifestazione era nei miei progetti, infatti stiamo già progettando il festival per il prossimo anno. Sarebbe bello che Grosseto diventasse luogo e contesto di una vera e propria Fiera dello sport".

Sabato alle 18 in piazza Dante cerimonia di apertura dopodiché tante attività collaterali realizzate dalle associazioni sportive locali pronte a promuovere sport e movimento con dimostrazioni di judo, boxe, mma, rugby, kite surf, vela, atletica leggera e pallavolo. In piazza del Duomo ci saranno danza, ginnastica artistica, ritmica, baseball e softball; in piazza Socci pallacanestro, in piazzatta del Monte dei Paschi triathlon e ciclismo e in Corso Carducci il calcio femminile.

"Crediamo nella sana attività benefica preventiva nei confronti di tante malattie, grazie ad Antea Longo è stato possibile organizzare l’evento – dice il sindaco –. Tutti gli sport diventaranno protagonisti nel centro storico sabato sera. Sarà il primo dei tanti fitfestival, teniamo tanto alla cultura sportiva. invito tutti i cittadini a partecipare".

"Ci farà l’onore di essere all’apertura Gabriele Andrulli campione di body building", dice Andrea Vasellini. Coinvolti anche gli studenti dell’istituto Fossombroni.

Maria Vittoria Gaviano