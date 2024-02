Il Fiorino al Taste con un nuovo prodotto. E’ il pecorino "Fior di Maggengo"

I formaggi de Il Fiorino, storico caseificio amiatino conosciuto in tutto il mondo per i suoi ottimi prodotti, vanno in trasferta. Da oggi a lunedì i pecorini del Fiorino tornano sotto i riflettori di Taste Firenze, il salone di Pitti Immagine dedicato al gusto e alle tendenze della cultura food contemporanea e del kitchen lifestyle. I visitatori dell’evento potranno incontrare il caseificio grossetano nel Padiglione Centrale della Fortezza da Basso di Firenze, stand D6. È in questo spazio che è possibile assaggiare i pecorini più premiati al mondo prodotti dall’azienda maremmana guidata da Angela Fiorini e dal marito Simone Sargentoni. A Taste la presentazione del nuovo prodotto: il "Fior di Maggengo". Il Taste è infatti l’occasione per presentare l’ultimo arrivato tra i pecorini del caseificio maremmano, appunto il Fior di Maggengo. Si tratta di un formaggio stagionato in cantina per circa 7 mesi e, successivamente, affinato con miele di acacia e con fiori eduli che, oltre ad essere edibili sono molto profumati al naso. Un’esplosione di sapori che conferisce al Fior di Maggengo una dolcezza piacevolissima, data dal perfetto equilibrio tra latte di pecora di altissima qualità proveniente solo dai pascoli maremmani e fiori. Con il termine ‘maggengo’ si indica lo sfalcio di fieno effettuato a maggio, una fase in cui il fieno stesso è ricco di ‘infiorature’ e, dunque, di profumi. La delicata dolcezza del miele di acacia e l’abilità artigianale della lavorazione completano l’opera, che ha come risultato finale un altro pecorino targato Il Fiorino dalla forte personalità e dalle caratteristiche uniche. La storia de Il Fiorino ha origine alla metà del secolo scorso è il frutto di una storia nata dall’amore per l’arte casearia.