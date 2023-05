Il "drappo" di Paola Imposimato sarà presentato sabato mattina

Non si vuole perdere nemmeno un minuto dell’aria del Balestro che Massa Marittima e la sua gente respirano in questi giorni di vigilia e Paola Imposimato, la pittrice scelta per la pittura del Palio del Balestro di domenica prossima, sarà in città fin dalle prime ore di questo intenso fine settimana. La pittrice fiorentina, ormai conosciuta negli ambienti di Borgo, Cittanuova e Cittavecchia, per aver già dipinto due drappelloni, è stata scelta, per la sua tecnica e la sua personalità artistica, dall’Amministrazione comunale per regalare un altro splendido lavoro che andrà ad arricchire una delle sedi storiche dei Terzieri.

L’artista, ormai conosciuta ed affermatasi in Europa, recentemente ha ottenuto un gratificante successo personale in Olanda, nella splendida Eindhoven, dove ha presentato alcune opere che hanno riscontrato il piacevole gradimento degli olandesi. I Terzieri massetani, invece, le hanno conferito l’incarico di realizzare il drappo che dovrà ricordare don Milani a 100 anni dalla sua nascita. Top secret su quelle che sono le caratteristiche del lavoro della Imposimato, tutto sarà svelato sabato mattina quando il drappo sarà presentato al pubblico, ma per certo l’artista avrà compiuto un’accurata ricerca sulla figura di questo prete e sulla sua presenza a Barbiana a due passi da Vicchio. E Paola Imposimato, in attesa di andare a sedere alle tavolate imbandite in segno di buon auspicio e per vivere la cena della vittoria (il Balestro di Maggio si disputa nel pomeriggio) vuol vivere il profumo della tenzone muovendosi per le vie storiche della città. La Imposimato, oltre a quelli di Massa Marittima, ha già avuto occasione di dipingere altri drappi in tante città italiane dove le manifestazioni storiche e rievocative si tengono a cadenza annuale e dove la stessa artista ha dimostrato tutto il suo valore.

Roberto Pieralli