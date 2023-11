Il dodicenne ancora non si trova

Cristiano Giordano, il dodicenne di origini straniere scomparso lunedì mattina dalla scuola, ad Albinia, ancora non si trova. Proseguono a tappeto le ricerche del ragazzino, che insieme a un coetaneo, lui ritrovato, era fuggito da scuola per dirigersi alla stazione ferroviaria. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura, si sono immediatamente messe sulle tracce del dodicenne che sembra essere svanito nel nulla. In queste ore la task force composta da Carabinieri e Polizia lo sta cercando anche nel Lazio dove il ragazzino potrebbe essere arrivato con il treno. Non si esclude che il dodicenne sia però andato in Umbria, nella zona di Spello, dove vive la sua famiglia e dove lui stesso ha vissuto prima di essere seguito dalla comunità "La Crisalide". Al setaccio anche le immagini delle telecamere della stazione di Albinia.