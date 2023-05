Il direttore D’Urso "Più posti letto per l’ospedale"

Martedì oltre all’integrazione di personale, in occasione della visita del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani all’ospedale di Castel del Piano, Antonio D’Urso (foto), direttore generale della Azienda Usl Toscana sud est ha annunciato per l’ospedale amiatino, più posti letto in area medica e riabilitazione. I 18 posti letto in area medica diventano da subito 23 con l’obiettivo finale di arrivare a 32, la riabilitazione ex articolo 26 passa da 6 a 9 posti letto. L’aumento dei posti letto si unisce agli interventi già in cantiere con i fondi del Pnrr come la realizzazione della casa di comunità (oltre un milione e mezzo di euro), il rifacimento del sistema antincendio (circa un milione di euro) e la realizzazione del nuovo ascensore dell’ospedale. Sul fronte del personale già avviato l’iter per nuove assunzioni e avanzata la richiesta di un medico dirigente e un geriatria specialista. "Stiamo aumentando i posti letto - ha aggiunto il dg Antonio D’Urso - possiamo considerare chiusa una prima integrazione del personale mentre sul piatto ci sono importanti investimenti strutturali come la casa di comunità. Un ospedale in movimento che tenta di dare risposte sempre più adeguate alle esigenze, non solo di Castel del Piano ma di tutto il territorio amiatino". " "Avevano necessità e la voglia di far visitare l’ospedale al Presidente della Regione – ha dichiarato il sindaco Michele Bartalini – e abbiamo formulato questo invito come sindaci dell’Amiata e non solo come sindaco di Castel del Piano, proprio per far conoscere la nostra situazione".