Il corriere Bartolini potenzia le sedi toscane

Il gruppo Cigierre, proprietario di diversi marchi nel settore della ristorazione quali American Graffiti, Pizzikotto, Shi’s e Wiener Haus, è alla ricerca di personale. In tutto sono 312 le posizioni aperte attualmente che arrivano dalla multinazionale, alcune anche in Toscana, consultabili sul sito cigierre.comlavora-con-noi.

Ad esempio, per la catena di ristoranti Old Wild West, il gruppo ricerca un direttore, un responsabile e camerieri di sala e addetti alla cucina per il punto vendita di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Addetti alla cucina si assumono anche a Siena, Firenze Novoli e Cascina.

Nel capoluogo toscano, a Livorno e a La Spezia si selezionano responsabili di sala con esperienza nella mansione, preferibilmente maturata nella ristorazione commerciale o in contesti organizzati del settore Horeca. Tutte le offerte di lavoro sono consultabili sul sito del gruppo.