Il corretto modo di comunicare la sicurezza stradale. Stamani il convegno organizzato dalla Fiab

"Le parole necessarie. Comunicare la mobilità e la sicurezza". E’ questo il titolo del convegno pubblico in programma oggi dalle 9.30 a Follonica, nel teatro Fonderia Leopolda, organizzato per approfondire il tema del linguaggio utilizzato nella comunicazione delle notizie e tematiche legate alla sicurezza e alla mobilità nello spazio pubblico e sulle strade. Il convegno è promosso da Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta nell’ambito dell’Assemblea nazionale che si svolge a Follonica e che si concluderà domani. Interventi di Gianni Lombardi, Autore del blog Benzina Zero; Maria Cristina Caimotto, docente universitaria, e Luca Valdiserri, giornalista.