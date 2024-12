Il Concerto di Natale di Agimus è jazz

Agli Industri di Grosseto va in scena il "Concerto di Natale Jazz" di Agimus, con il pianoforte di Rita Marcotulli e il sassofono di Stefano "Cocco" Cantini. L’appuntamento è per oggi alle 17,30, gli ultimi biglietti disponibili sono in prevendita online sulla piattaforma www.vivaticket.com (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma 58 a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad. I biglietti saranno in vendita anche al botteghino degli Industri oggi dalle 16. È il secondo appuntamento stagionale del festival "La voce di ogni strumento" di Agimus, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, sempre all’insegna della solidarietà: la serata sarà dedicata ad Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla, i cui volontari allestiranno uno spazio informativo all’ingresso della platea per presentare la propria attività e raccogliere fondi. Rita Marcotulli (nella foto) ha partecipato più volte a Sanremo accompagnando artisti come Max Gazzè e facendo parte della giuria, mentre Stefano "Cocco" Cantini ha collaborato con numerosi musicisti e artisti di tutto il mondo a partire dagli anni ‘90. Tra questi Michel Petrucciani, Phil Collins e Laura Pausini. Ha iniziato a lavorare con Rita Marcotulli molti anni fa e con lei ha inciso il disco "L’amico del vento".