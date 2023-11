Il concerto di Edoardo Riganti Fulginei

Torna domani alle 18 nell’ex chiesa dei Bigi la manifestazione "Scriabin Concert Series", promossa dall’associazione musicale Scriabin e organizzata con Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Protagonista dell’evento di domani il giovane pianista Edoardo Riganti Fulginei che proporrà brani di Chopin, Ravel e Stravinsky. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e riduzione speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende anche la visita al Museo Luzzetti. Edoardo Riganti Fulginei è nato ad Assisi il 27 ottobre 2004. Dopo un percorso iniziale, che lo avvicina al pianoforte ( ha iniziato a 4 anni e mezzo), nel 2016 diviene allievo del maestro Michele Rossetti. È iscritto al triennio al conservatorio Morlacchi di Perugia nella classe di Mariangela Vacatello. È vincitore di oltre 30 concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Nonostante la giovane età Edoardo si è esibito in Italia e all’estero suonando come solista e con prestigiose orchestre. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.