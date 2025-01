Il Comune potenzia il bike-sharing ’SiPedala’

SIENAIl Comune di Siena implementa il servizio di bike sharing elettrico ’SiPedala’, che costituisce una valida alternativa all’uso del mezzo privato, contribuendo dunque una mobilità sostenibile che riduce gli impatti negativi sull’ambiente. Le stazioni sono diffuse in tutto il territorio comunale e in particolare le postazioni di via Tozzi, piazza del Mercato e San Girolamo risultano estremamente funzionali per le numerose sedi lavorative deII’amministrazione comunale.

Al fine di incentivare l’uso del servizio di bike sharing elettrico, in prosecuzione dello scorso anno, sono state svolte nell’anno 2024 una serie di attività e incontri con Regione Toscana e Autolinee Toscane per concretizzare il Progetto ’SiPedala con il Tpl’ presentato dal Comune di Siena (nella foto Enrico Tucci) e che prevede il rilascio a titolo gratuito dell’abbonamento annuale al servizio di bike sharing comunale agli utenti del trasporto pubblico locale individuati mediante il possesso di un abbonamento annuale, trimestrale o mensile Tpl o di corrispondente titolo integrato emesso e venduto da Autolinee Toscane.

La Giunta, nel dare atto della partecipazione al bando ministeriale per le agevolazioni sui servizi di ’Sharing Mobility’, ha dato mandato a Sigerico, in qualità di gestore del servizio di Bike sharing comunale ’SiPedala’, di procedere alla stipula della convenzione con Autolinee Toscane e ai servizi comunali interessati di procedere all’attivazione della scontistica sulle tariffe dei servizi di sharing mobility che è quindi in via di inizio e terminerà a giugno.