Il Comune assume il Capo di Gabinetto

Il Comune di Grosseto ha indetto una procedura di selezione pubblica comparativa per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato (ex art. 110 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000) per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato del sindaco cui affidare il ruolo di "Capo di Gabinetto". L’avviso è già stato pubblicato e resterà consultabile fino alle 12 di martedì 30 gennaio sul Portale del Reclutamento "inPA". Le domande di partecipazione potranno essere inviate fino alle 12 del prossimo 30 gennaio compilando l’apposito modulo elettronico attraverso il portale "inPA"cui si accede anche dal sito istituzionale del Comune di Grosseto - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso – Selezioni. Il Servizio Gestione Giuridica del Personale è a disposizione per informazioni o richieste di supporto dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 12) ai seguenti recapiti 0564-488218-274-273-295-976.