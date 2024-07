Il collasso della laguna: "Raccolti 100 quintali di pesce morto asfissiato"

La drammatica situazione ambientale della laguna di Orbetello preoccupa gli amministratori comunali e regionali.

"Fino a questo momento sono stati raccolti intorno a 100 quintali di pesce morto che sono già in fase di smaltimento, ma nel 2015 furono oltre 2000 quintali – dice il sindaco Andrea Casamenti –. Nel giro di poche ore, sono state attivate sette ditte locali per l’intensificazione della raccolta delle carcasse. Con il cambio del vento il pesce morto in maggior quantitativo è arrivato lungo le sponde di levante di Orbetello e Neghelli. Sono in fase di potenziamento gli interventi per la rimozione del pesce lungo sponda, iniziati una settimana fa. Abbiamo convocato una riunione con sette ditte locali per l’attivazione, a spese del Comune, del servizio di raccolta lungo sponda a levante dalla diga fino a dopo Neghelli. Ne darò tempestiva comunicazione anche al presidente della Regione, Eugenio Giani".

"Ma noi ripetiamo da anni – dice Andrea Bartoli, vicepresidente di Fedagripesca Toscana – che si tratta di un evidente problema su cui intervenire alla fonte, perché riguarda le infrastrutture: adesso è diventato irrimandabile che le istituzioni preposte si attivino. La Regione si è già fatta portatrice di questa istanza con il Governo, ma il tempo è già esaurito: serve subito la legge che attendiamo da troppo tempo per sbloccare i fondi necessari. Se i tempi si allungano ancora, la situazione diventerà sempre più catastrofica".

"Una volta compiuti gli interventi necessari – conclude Bartoli – sarà poi necessario istituire un organismo di gestione stabile, per evitare che situazioni del genere tornino a distruggere il lavoro di un intero comparto sul territorio e un ecosistema che oggi è stato stravolto".

E stamani l’onorevole Marco Simiani (Pd) sarà ad Orbetello per verificare di persona la situazione: "Ma tutte le Istituzioni devono sentirsi impegante", dice il aprlamentare.

Michele Casalini