Il cocktail perfetto. Seminario di Picchi

L’Ente Bilaterale Turismo Toscano organizza un seminario di formazione gratuito (rivolto ai dipendenti e titolari in regola con i versamenti dell’Ebtt) di un’unica giornata dal titolo "Alla ricerca del cocktail perfetto". Il corso, a numero chiuso (massimo 12 partecipanti) si svolgerà domani dalle 10 alle 13 (pausa pranzo) e dalle 14 alle 17 (per un totale di 6 ore) nell’hotel "Parrini", in viale Italia 103, a Follonica.

Il seminario, altamente professionale e rivolto a chi ha già una conoscenza del settore del bar è molto interessante e innovativo. Il docente del corso è Luca Picchi (nella foto), uno dei barman più noti a livello nazionale e figura di riferimento del bartending Italiano e protagonista anche del documentario prodotto da Rai Cinema "Looking for Negroni" che ripercorre la storia del drink con foto d’epoca e documenti che provengono direttamente dell’archivio privato del suo creatore, il conte Camillo Negroni.

Il programma del corso prevede l’analisi dei dettagli (qualità degli ingredienti, ghiaccio, il giusto bicchiere, estetica e garnish, drink cost); cenni di estetica e valutazione di ogni singolo componente; il confronto con alcuni cocktail moderni famosi. Ispirandosi ad alcuni classici, si cerca di capire come migliorarli esteticamente e qualitativamente, non tralasciando nessun dettaglio, grazie alla conoscenza e all’aggiornamento professionale.

Per le iscrizioni è possibile consultare il sito www.ebtt.it e per informazioni aggiuntive è possibile telefonate al numero 0564416375.