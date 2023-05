Il centrosinistra conquista Magliano Fusini è il nuovo primo cittadino

Con 724 voti (35,5%) il nuovo sindaco di Magliano in Toscana è Gabriele Fusini. "Si può fare! E lo abbiamo dimostrato, in parte, con questi risultati – ha ribadito il nuovo sindaco -. Questa vittoria, non scontata, chiaramente mi riempie di emozione, perché fare il sindaco nel comune dove sono nato e cresciuto è il coronamento di un sogno". Poi è arrivato il momento dei ringraziamenti. "Ringrazio tutti i cittadini che hanno voluto dare fiducia al progetto della lista Magliano 2028 – continua Fusini – tutti i candidati che si sono messi in gioco e le persone che ci hanno supportato e garantisco che farò di tutto per non deludere gli impegni presi: la Magliano che vogliamo ‘riconsegnare’ tra cinque anni sarà più forte, più moderna, più pronta ad essere all’interno di circuiti turistici, culturali, economici ampi". Quello di Fusini sarà un Comune con i cittadini al centro. "Quando, in questi mesi, ho parlato dell’importanza del loro coinvolgimento non ho voluto usare un semplice slogan, ma annunciare una nuova modalità di amministrazione della cosa pubblica che prenderà il via da domani – spiega Gabriele Fusini – . Gli elettori hanno voluto premiare il nostro progetto che abbiamo raccontato, senza cadere nel gioco della campagna elettorale fatta spesso di attacchi biechi e sotterfugi. Adesso c’è tanto da fare – conclude – dobbiamo lasciarci indietro questi mesi di commissariamento, portare a termine alcuni progetti rimasti fermi e mettersi a lavorare su altro. Noi della lista Magliano 2028 abbiamo le idee molto chiare e ci metteremo al lavoro fin da subito e coinvolgendo chiunque voglia dare il proprio contributo".

"E stato più bravo di noi – ha ribadito Diego Cinelli – i cittadini si sono espressi e hanno premiato Fusini. Sicuramente in due anni di commissariamento hanno influenzato questa tornata elettorale. Adesso bisogna metabolizzare la sconfitta, faremo una opposizione convinta e propositiva, cercheremo di portare il nostro contributo". "Il popolo ha sempre ragione – ha ricordato Giancarlo Tei –. La Civica farà opposizione come gli elettori hanno deciso". A Magliano in Toscana i votanti sono stati 2.068 (72,71%).

Nicola Ciuffoletti