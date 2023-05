Il bilancio di "Seam Spa" La società distribuisce utili Ma il socio russo non li accetta

Capita di rado che un socio di una Spa rinunci al dividendo per donarlo alla cittadinanza con bonifico sul conto corrente del Comune. Però è quello che è accaduto ieri a Grosseto in seno alla Seam Spa, società a capitale pubblico-privato che gestisce l’aeroporto civile cittadino. E il socio, ironia della sorte, è quello russo. Ieri mattina i soci pubblici (Regione 7,08%; Provincia, 25,25%; Camera di commercio 5,43%, Comune di Roccastrada 0,8%) e quelli privati di Seam (Ilca Srl 35,26%, Lupo Rattazzi 20%, Site Srl 3,68% più altri) si sono ritrovati nella sede di via Orcagna per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 con un’utile più che positivo: 363.358 euro. Il bilancio è stato approvato all’unanimità, ma al momento di decidere su cosa fare degli utili i pareri si sono divisi. I soci pubblici insieme al privato Lupo Rattazzi e a Site Srl e agli altri più piccoli hanno deciso di spartirsi i dividendi; il socio che detiene il maggior numero di quote private, ovvero la Ilca Srl riconducibile all’imprenditore russo Roman Trotsenko, invece, ha votato "no".

"Sull’utile di bilancio pesano ingenti risorse pubbliche e non ci sembra giusto ricavare profitto da ciò" ha sostanzialmente detto l’amministratrice Arianna Balducci in una nota diffusa alla stampa subito dopo l’assemblea. Ma non è tutto: visto che comunque la maggioranza dei soci ha approvato la ripartizione degli utili, il russo Trotsenko per il tramite della sua dirigente ha deciso di donare la parte di sua spettanza (circa 28mila euro) ai cittadini grossetani effettuando un bonifico sul conto corrente del Comune "previo disbrigo delle pratiche necessarie".

"Nelle casse di Seam Spa – recita la nota di Ilca Srl – sono entrati 80.415 euro erogati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in forza del cosiddetto ‘Decreto ristori’ varato per il sostegno alle imprese messe in difficoltà dal Covid 19. A tali risorse devono inoltre aggiungersi 26.347,12 euro concessi dal Comune di Grosseto in virtù del Protocollo di intesa siglato con lo stesso il 23 novembre 2020 per finalità di promozione turistica del territorio. Si tratta, dunque, di un totale di 106.762,12 euro di fondi pubblici corrispondenti a circa il 30% dell’utile di esercizio registrato. In prima istanza, dunque, non abbiamo ritenuto corretto approvare la distribuzione ai soci del dividendo, in quanto costituito anche da risorse pubbliche concesse a Seam Spa per il perseguimento di finalità e obiettivi societari. E poi preoccupa l’annunciata chiusura dell’aeroporto da ottobre a marzo prossimi per i lavori di rifacimento della pista. Fatto che porterà a un calo di fatturato e quindi trattenere gli utili in società avrebbe fatto comodo".