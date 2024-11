Il 6 dicembre torna la mostra mercato di ricamo della Cadic

Torna la mostra mercato di ricamo della Cadic. Fare un regalo di Natale prezioso e al tempo stesso aiutare chi ha bisogno è possibile grazie alla mostra mercato che le abili ricamatrici della Cadic di Porto Santo Stefano allestiscono anche quest’anno nella sala Gasparrini, adiacente alla chiesa dell’Immacolata al Valle. L’inaugurazione è fissata per venerdì 6 dicembre e da allora l’esposizione resterà aperta tutti i giorni fino al 10, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Tantissimi oggetti realizzati nel corso dei mesi da una ventina di ragazze, sotto la guida dall’esperta e responsabile del progetto "L’arte della nonna" Licia Dubbiosi. Come accade ormai da trent’anni, le signore si ritrovano due volte a settimana per dar vita a lenzuolini e bavaglini per bambini, portapane, accessori per la cucina, asciugamani di spugna e di lino e tanti altri oggetti unici. Capolavori artigianali che sono anche il risultato di ore trascorse insieme a parlare e stringere amicizie. L’intero ricavato delle vendite verrà devoluto alla Caritas parrocchiale, anch’essa attivissima nel prestare aiuto a chi è meno fortunato.