Ieri l’ultimo saluto all’imprenditore Mario Berti. Cerimonia in cattedrale

Si sono svolti ieri pomeriggio in Duomo i funerali di Mario Berti, l’imprenditore edile scomparso all’età di 90 anni. L’omelia funebre è stata officiata da don Franco Cencioni.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dal presidente provinciale Confesercenti Grosseto, Giovanni Caso.

"Voglio esprimere a nome mio e di tutta l’associazione di categoria le condoglianze alla figlia, Giovanna, e al genero, Amedeo Vasellini, vicepresidente di Confesercenti e presidente provinciale di Assohotel".

Mario Berti era pesrsona molto nota in città per la sua lunga attività professionale nel settore edile che gli aveva permesso di realizzare numerose lottizzazioni. Ma i suoi interessi professionali non si erano comunque fermati lì e aveva spaziato anche in altri settori.

"Per anni – ha ricordato ieri il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è stato simbolo dell’imprenditoria maremmana contribuendo alla crescita della città",

In tanti si sono voluti stringere intorno ai figli Giovanna e Marco, alla nuora Gessica, al genero Amedeo e ai nipoti carlotta, Lorenzo, Cecilia, Andrea e Riccardo.