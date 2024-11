Malore fatale a 46 anni, Batignano piange Fanciulletti

Grosseto, 8 novembre 2024 – Una morte che ha portato sconforto e tristezza in una comunità intera. Quella di Batignano, ma non solo. Perché Manuele Fanciulletti, 46 anni, idraulico, era molto conosciuto non solo nel paese dove abitava, ma anche in tutto il resto della provincia dove era apprezzato non solo per il suo lavoro di artigiano ma anche per la sua simpatia naturale. Se n’è andato improvvisamente ieri mattina dopo aver accusato un malore nella sua casa intorno alle 6.30 di mattina. Purtroppo non è bastato l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. La corsa disperata alle Scotte di Siena non è riuscita a salvargli la vita. Fanciulletti se n’è andato poco dopo, perché il malore che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo. Da qualche tempo si era trasferito nel borgo di Batignano insieme alla sua famiglia: una moglie e due bambini piccoli, a cui era legato moltissimo.

Manuele Fanciulletti aveva una ditta idraulica, la Idrostyle, e il suo lavoro, come detto, lo aveva portato nel tempo a farsi conoscere e benvolere da tutte le persone che avevano bisogno di un suo intervento. L’allarme è arrivato alla centrale operativa del 118: intorno alle 6.30 di mattina quando Fanciulletti si è alzato per iniziare come sempre una giornata di lavoro. Non stava bene e i familiari hanno preferito avvertire il 118. I soccorsi sono arrivati ma il 46enne aveva perso conoscenza. E’ stato dunque attivato l’elisoccorso Pegaso che lo ha caricato e si è messo in volo verso l’ospedale Le Scotte di Siena. Ma le sue condizioni, apparse subito molto gravi, sono precipitate poco dopo. Fanciulletti lascia la moglie e due bambini piccoli. Sotto choc il paese di Batignano: molti hanno affidato ai social il proprio pensiero per quell’idraulico che era davvero molto benvoluto da tutti. “Sei volato via troppo presto”, “Come mai accadono queste cose?”, “Una famiglia distrutta senza un perché”, questi solo alcuni dei pensieri lasciati per lui. Nei prossimi giorni saranno decisi i funerali per una tragedia ancora molto difficile da spiegare.