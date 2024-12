I servizi sanitari sul territorio. Endoscopia, nuova nomina. Il responsabile è Arcangelo Sena

È Arcangelo Sena il nuovo responsabile dell’Unità di Endoscopia digestiva dell’ospedale di Castel Del Piano.

Il dottor Sena (nella foto), laureato e specializzato in Gastroenterologia all’Università di Siena, già attivo all’ospedale di Campostaggia della Asl Toscana Sud Est, "vanta un’esperienza ventennale nel settore – si spiega dalla stessa Asl –, in particolare nei confronti delle malattie infiammatorie croniche intestinali e i disturbi dell’apparato digerente".

Il nuovo responsabile dell’Unità operativa "punta a potenziare – si spiega ancora dall’Azienda sanitaria territoriale – le attività ambulatoriale endoscopiche e ha attivato una sessione settimanale di esami gastroenterologici".

"Ringrazio la direzione aziendale della Asl Toscana Sud Est e anche la direzione di presidio ospedaliero amiatino per aver promosso questo processo di potenziamento – spiega il dottor Arcangelo Sena –. Adesso l’obiettivo è quello di aumentare le attività endoscopiche e gastroenterologia a beneficio della popolazione residente nel territorio dell’Amiata grossetana, ma non solo, vista la collocazione dell’ospedale di Castel Del Piano".

"Salutiamo con piacere la disponibilità del dottor Sena a ricoprire il nuovo incarico e a dare vita a questo piano di rafforzamento delle attività endoscopiche e gastroenterologiche – dichiara il direttore del presidio ospedaliero amiatino, Michele Dentamaro –. Siamo consapevoli che riusciremo a dare una risposta in loco ancora più efficace alle richieste della popolazione amiatina grossetana e non solo per questa".

"Ho trovato un ambiente entusiasta – dichiara poi il dottor Arcangelo Sena – e sono convinto che con la collaborazione di tutti (ovvero del personale infermieristico, dei colleghi specialisti e dei medici di medicina generale) si possa realizzare un ampliamento e miglioramento dell’accesso alle cure e dell’offerta in generale".