I "Sassi e piume" di Elena Deserventi

Elena Deserventi e il suo "Sassi e piume" sono i protagonisti del nuovo appuntamento con l’aperitivo letterario. Oggi alle 18.30 nell’ex chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, torna la rassegna organizzata in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni, nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge.

Partecipare all’aperitivo letterario costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura): il ticket comprende una degustazione di vini della cantina Le Pupille e l’ingresso alle mostre attualmente presenti. Elena Deserventi, di origine piemontese e di adozione maremmana, ha insegnato fino al 2011 italiano e latino al liceo scientifico e classico di Grosseto: al centro dell’incontro il suo ultimo libro "Sassi e piume". "Questo percorso poetico che Elena Deserventi ci propone – dicono gli organizzatori – mette il lettore nelle condizioni di approfondire il concetto di senilità che non è uno status in cui i desideri si affievoliscono ma è lo stato in cui il desiderio si invera quando ci si rende conto di non poter fare a meno dell’altro: il partner, i figli, i nipoti, la natura, la memoria. Nella poesia della Deserventi, tutte queste determinazioni fenomeniche si tengono insieme con un’unica parola: amore.