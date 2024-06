I problemi della sanità: "Radiologia, sarà dura"

Passati i primi giorni di commenti dopo la tornata elettorale, Paolo Mazzocco, neo consigliere comunale, torna a parlare dell’ospedale Sant’Andrea e specificatamente del reparto di Radiologia.

"La mia posizione è nota fin dal primo annuncio di pochi mesi fa da parte dei vertici aziendali della Asl – ribadisce il consigliere comunale –. Il primariato in condivisione con Casteldelpiano è un’offesa alla storia e al valore del nostro ospedale, oltre ad essere un chiaro segnale di dove si vuole portare ad essere il Sant’ Andrea".

"Il reparto di Radiologia – prosegue Mazzocco – è il cuore pulsante di un ospedale e quella del nostro ospedale è sempre stata una radiologia efficiente sia per i pazienti esterni che nel supportare Pronto soccorso e reparti. Oggi siamo al punto di avere in organico un solo medico al quale, anziché incentivarlo e gratificarlo per l’ impegno e gli sforzi profusi in questi anni, si sente dire che arriverà un primario a mezzo con Casteldelpiano".

"Questo vuol dire – dice ancora il consigliere comunale di opposizione – che una mezza radiologia, perché così sarà rispetto al passato, sarà sufficiente per supportare un’attività chirurgica generale e ortopedica che non sarà quella di prima. Così di conseguenza gli accessi al Pronto soccorso. Evidentemente c’è una visione del Sant’Andrea che, ancora una volta, lo vede penalizzato e ridimensionato".

"Ma non solo, cosa ne pensa la nuova amministrazione di Follonica – si chiede Mazzocco – dove la Radiologia del Primo soccorso è chiusa da mesi e mesi? Perchè con queste premesse credo che non riaprirà più. Il primariato deve essere esclusivo per Massa e Follonica, ogni altro stratagemma non dovrebbe essere nemmeno preso in considerazione dalle nostre amministrazioni locali, questo territorio ha pagato fin troppo in termini di tagli".

Il tema della sanità, insomma, resta in cima alla lista delle priorità di Paolo Mazzocco.