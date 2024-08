I problemi della laguna: "I cittadini vanno coinvolti. Questo è un bene di tutti"

Critiche all’atteggiamento del Comune e favorevoli quindi all’assemblea pubblica chiesta da alcuni rappresentanti del centrosinistra attraverso anche una petizione on line che i promotori dicono aver raggiunto circa 3mila firme. Il Laboratorio Riformista di Orbetello prende posizione sulle vicende della laguna partendo da una considerazione preliminare.

"Stiamo parlando di un bene che interessa l’intera collettività – dicono Roberto Miralli ed Alessandro Fommei –, il cui destino tocca l’intera comunità locale che, invece, è sempre stata tenuta fuori dalle varie decisioni. Attualmente, dopo molto tempo sprecato a negare l’evidenza si riesce a identificare chi deve intervenire in maniera priorirtaria, cioè il governo con il ministero dell’Ambiente, perché senza i fondi ministeriali Regione e Comune non arriveranno mai a capo della questione. "Anche velocizzando l’iter del consorzio, e apprezziamo il lavoro degli onorevoli Simiani e Rossi, ci domandiamo a cosa possa servire un ente che, a fronte di un lavoro imponente per rispristinare l’ecosistema, avrà poi un finanziamento di un milione, di cui la metà servirà solo a coprire spese di gestione. Praticamente, si vuole cambiare l’acqua della laguna con i secchielli da mare".

Nel trattempo, però, almeno dal punto di vista ambientale sembrano arrivare buone notizie. "Situazione in miglioramento – dice il sindaco, Andrea Casamenti –. Domani (oggi per chi legge, Ndr) si concluderanno gli interventi di somma urgenza di monitoraggio e raccolta carcasse e si passerà alla semplice fase ordinaria. Acque tutte balneabili e monitoraggio della qualità dell’aria ampiamente nel rispetto dei parametri".