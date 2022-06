I problemi dei giovani Anche in mare

Torna il riconoscimento di Artemare Club "La migliore gioventù di mare" dopo due anni di sospensione per la pandemia ed è stato scelto Alessio Costanzo "per la passione e la tenacia – si spiega – nell’iniziare la professione di marittimo".

Alessio Costanzo, 24 anni, è allievo ufficiale di coperta diplomato all’ Istituto nautico Da Verrazzano, abita a Porto Santo Stefano ed è figlio di un comandante di yacht. Nello scorso mese di febbraio ha acquistato un natante di 33 piedi, ha aperto la partita Iva per svolgere attività di nauti turismo: la barca si chiama Dominale, è lunga 10,8 metri per 3,75 metri di larghezza. Ha una comoda cabina armatoriale, una cabina con due letti singoli, bagno e doccia, saletta con divano che ospita fino a sei persone con tavolo abbattibile che diventa un altro letto, ampio pozzetto a poppa con tavolo e sedie rimovibili, un grande prendisole a prua e un comodo fly con postazione di guida e due divanetti. Il suo piano turistico è adeguabile alle richieste dei clienti, con giro dell’Argentario con sosta nelle più belle calette e minicrociere alle isole del Giglio e Giannutri.

"Purtroppo – segnala il comandante Daniele Busetto di Artemare – ha ricevuto un verbale, pare per il natante ormeggiato oltre i giorni previsti nei posti transito al molo Garibaldi di Porto Santo Stefano, per cui facciamo appello al Comune e ai concessionari del diporto nautico per aiutare a trovare un posto barca per l’ormeggio definitivo e iniziare il suo primo lavoro".