I nuovi progetti per il turismo: "Crocieristica, confronto per migliorare ogni servizio"

Migliorare per crescere, il futuro della crocieristica all’Argentario. Il progetto PortArgentario e il Comune, in collaborazione con Risposte Turismo, organizzano per venerdì 7 un convegno dedicato al turismo delle navi da crociera, che quest’anno vedrà oltre 20mila passeggeri sbarcare sul territorio come tappa delle navi di medio e alto livello.

"Vogliamo confrontarci con alcuni tra i più importanti attori del mondo del cruising e dello yachting – sottolinea il direttore di PortArgentario, Fabrizio Palombo (nella foto) – e condividere con tutti idee e proposte secondo il principio ’migliorare per crescere’. Chi vuole partecipare al convegno può prenotare il posto utilizzando il Qr code presente sulla locandina dell’evento".

La rassegna si terrà all’interno dell’ex Aeronautica, nella nuovissima Casa del Popolo ristrutturata dal Comune. Alle 10 inizieranno gli accrediti e alle 10.30 ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Arturo Cerulli e di Theodora Riga, presidente di MedCruise. Alle 10.45 si parlerà delle dinamiche della crocieristica in Italia, con il quadro aggiornato e le prospettive future, con il presidente di Risposte Turismo Francesco Di Cesare. A seguire la sfida dell’accoglienza, con gli interventi di Alex Aloschi (managing director di Aloschi Bros), Barbara Carabetti (vice presidente di Federagenti e Ceo di Dock&Discover), Gianluigi Ferrara (responsabile sezione nautica Confartigianato Imprese Grosseto), Giulio Gennari (presidente Confcommercio Grosseto) e Chiara Orsini (assessore al Turismo, Cultura, Sport e Commercio del Comune di Monte Argentario). Alle 12 tavola rotonda sulla necessità di investire in infrastrutture, con gli interventi di Francesco Luigi Balsamo (comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano), Francesco Galietti (National Director Italy di Clia Europe), Massimo Lucchesi (segretario generale dell’Autorità Portuale regionale), Pino Musolino (presidente dell’autorità di Sistema Portuale per Assoporti), Fabrizio Palombo (presidente sezione Yacht di Federagenti) e Marco Pittori (amministratore di Interprogetti). Modera Anthony La Salandra, direttore di Risposte Turismo.