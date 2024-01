I nodi della sicurezza sul territorio: "Carabinieri, serve la Compagnia"

Guendalina Amati, consigliera provinciale di Fratelli d’Italia e comunale ad Arcidosso, quando parla di sicurezza è un fiume in piena.

"A dicembre del 2022 – dice Amati – fui l’unica a denunciare la chiusura notturna della Tenenza dei carabinieri di Arcidosso. Quando si legge sulla stampa che i dati relativi ai reati in provincia di Grosseto sono in calo del 16% rispetto al 2022 dobbiamo che essere felici, ma se invece guardiamo le cronache locali dei singoli territori che compongono la nostra vasta provincia, e l’Amiata fa parte di questi, il sorriso purtroppo in un attimo svanisce. Furti nelle abitazioni a raffica durante le festività natalizie sono stati all’ordine del giorno, con paura per i cittadini. Il prefetto Paola Berardino durante l’incontro con i sindaci amiatini ha sottolineato la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e vigilanza attraverso servizi mirati in chiave preventiva e di controllo, concordando un’azione da attuarsi con l’intensificazione sul territorio, incrementando la collaborazione esistente tra Polizie locali e Forze dell’ordine".

"Purtroppo, però dopo quella riunione tanti altri furti sono avvenuti. Quindi – commenta Amati –, va benissimo il ripristino del servizio h24 e l’intensificazione dei controlli da parte delle Forze dell’ordine, ma se purtroppo poi manca il Nucleo operativo e Radiomobile dei carabinieri, con personale specializzato che garantisca la vigilanza ininterrotta e la prontezza operativa che caratterizzano proprio l’impiego di queste pattuglie e che costituiscono uno strumento di pronto intervento a tutela della sicurezza dei cittadini, si ottiene ben poco".

"In questo momento l’Amiata è purtroppo sotto scacco di bande di delinquenti senza scrupoli, evidentemente anche molto organizzate – dice ancora la consigliera – le quali sanno di avere dalla loro parte un territorio esteso, presidiato da una Compagnia carabinieri che si trova troppo distante e quindi molto appetibile per delinquere e poi farla franca. La presenza di personale specializzato del Radiomobile è quindi quanto mai essenziale e ormai non più rimandabile. Ci vogliono indiscutibilmente, personale sul territorio e il ripristino della Compagnia dei Carabinieri ad Arcidosso. Solo così potremmo garantire più sicurezza ai cittadini e presenza dello Stato".

